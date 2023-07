Les playlists de Musiq3 Jazz "Les Belges 2"

La web radio thématique "Musiq3 Jazz" vous propose ses playlists issues de sa programmation.

"Les Belges 2"

C’est du bon, c’est du belge !

1. Stéphane Mercier : Take Five (2022)

2. Richard Rousselet Quintet : Dear Old Stockholm (1993)

3. Aftertouch : Turquoise (1993)

4. Ana Layla : The (Dirty) Man I Love (2023)

5. Act Big Band : In A Sentimental Mood (1986)

6. Toots Thielemans/George Shearing : Undecided (1953)

7. Houben & Son : Horta (2019)

8. Charles Loos Trio : Chez Laurette (2003)

9. The Chris Joris Experience : I Heard A Milonga (2003)

10. Fabrice Alleman : Assisi (2022)

11. Nicolas Fiszman : Olaf (2022)

12. Maxime Blésin : Duchesse (2023)

13. Marc Moulin/Christa Jerôme : Everyday Is D-Day (2007)

14. Lucid Lucia : Reminiscence (2022)

15. Bruno Castellucci/Éric Legnini/Jean-Louis Rassinfosse : Brazilico (1993)

16. Bobby Jaspar/Jay Jay Johnson : Old Devil Moon (1957)

17. Fabrizio Cassol : Les Enfants De La Rue (2012)

18. Igor Gehenot/Amaury Faye : Bibo No Aozora (2022)

19. Philip Catherine : Je Me Suis Fait Tout Petit (2012)

20. Eva’s Sparrow : Girls & Boys (2010)

21. BRZZVLL : Mighty Mylou (2017)

22. Solis Lacus : Sea Of Tranquility (1975)

23. Selah Sue : So This Is Love (2017)

24. René Thomas Quintet : Milestones (1960)