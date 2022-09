Les playlists de Musiq3 Jazz "Les Belges"

La web radio thématique "Musiq3 Jazz" vous propose ses playlists issues de sa programmation.

"Les Belges"

C’est du bon, c’est du belge !

1. TOOTS THIELEMANS : For My Lady (1991)

2. IVAN PADUART : Les Parapluies De Cherbourg (2005)

3. PHILIP CATHERINE : Oscar (1988)

4. NAIMA JORIS : Soon (2021)

5. GLASS MUSEUM : Colophane (2020)

6. JAZZ STATION BIG BAND : Some Sunshine Again (2011)

7. BRUNO CASTELLUCCI : How Deep Is The Ocean (1989)

8. QUENTIN DUJARDIN : Marchin Sous Le Soleil (2007)

9. ELIOTT KNUETS : Into The Storm (2021)

10. BOBBY JASPAR : Milestones (1955)

11. DAVID LINX : 7000 Miles (2017)

12. TOINE THYS TRIO : Lazy Afternoon (2010)

13. ANDRÉ CHARLIER/BENOÎT SOURISSE/LOUIS WINSBERG : Four Sleepers (2017)

14. PLACEBO : Polk (1973)

15. WEST MUSIC CLUB/CHRYSTEL WAUTIER : Come Rain, Or Come Shine (2013)

16. STÉPHANE MERCIER : Route 166 (2017)

17. MARGAUX VRANKEN : Uplifting (2020)

18. OLIVIER COLLETTE : Boléro (2020)