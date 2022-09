Les playlists de Musiq3 Jazz : "Latin Jazz"

La web radio thématique "Musiq3 Jazz" vous propose ses playlists issues de sa programmation.

"Latin Jazz"

Du Brésil à l’Espagne en passant par Cuba, découvrez la sélection Latin Jazz de Musiq3 Jazz.

1. TOOTS THIELEMANS/CAETANO VELOSO : Coraçao Vagabundo (1992)

2. MARCIA BETHÂNIA : Nature Boy (Encantado) (2005)

3. JOÃO GILBERTO : Chega De Saudade (1958)

4. SERGIO MENDES/BRASIL '66 : Berimbau (1966)

5. RUBÉN GONZALES : Melodia Del Rio (1997)

6. SONICO : Tea Para Un Hombre Solo (2019)

7. BADEN POWELL : The Shadow Of Your Smile (1971)

8. DAVE HOLLAND/PEPE HABICHUELA : Hands (2009)

9. CHARLIE BYRD/STAN GETZ : O Pato (1962)

10. LHASA DE SELA : De Cara A La Pared (1997)

11. JULIAN CANNONBALL ADDERLEY : O Amor Em Paz (1962)

12. PONCHO SANCHEZ : A Night In Tunisia (1983)

13. AZYMUTH : Tudo Que Voce Podia Ser (1996)

14. CHANO DOMINGUEZ : Oye Como Viene (2000)