Les playlists de Musiq3 Jazz "Fusion"

La web radio thématique "Musiq3 Jazz" vous propose ses playlists issues de sa programmation

"Fusion"

Un peu de rock, un peu de funk, un peu de jazz

1.Weather Report : Birdland (1976)

2.Adrian Younge/Ali Shaheed/Azymuth : Fall Afternoon (2020)

3.Bernard Purdie : Theme From Shaft (1973)

4.BRZZVLL : Mighty Mylou (2017)

5.Frank Zappa : Sofa N°1 (1975)

6.Jean-Luc Ponty : Aurora-Part I (1975)

7.Kool & The Gang : Summer Madness (1974)

8.Idris Muhammad : House Of The Rising Sun (1975)

9.John Scofield : Green Tea (1998)

10.Joe Zawinul : In A Silent Way (1970)

11.Les McCann : Shamading (1972)

12.Pat Metheny Group : Are You Going With Me (1981)

13.Antoine Pierre : Obsession (2020)

14.The Chick Corea + Steve Gadd Band : Chinese Butterfly (2017)

15.Philip Catherine : Give It Up Or Turn It Aloose (1972)

16.Perigeo : Monti Pallidi (1974)

17.Placebo : Balek (1973)

18.Miles Davis : Petits Machins (1968)

19.Mimi Verderame : Wonderful Garden (1989)

20.Herbie Hancock : Bubbles (1974)

21.Mike Stern : Little Shoes (1986)

22.Jeff Beck : Play With Me (1976)

23.Manu Dibango : Dispute (2003)