Les playlists de Musiq3 Jazz : "Crooner"

La web radio thématique "Musiq3 Jazz" vous propose ses playlists issues de sa programmation.

"Crooner"

Chaleur et émotions avec les plus belles voix de crooners

1. FRANK SINATRA/COUNT BASIE : The Good Life (1964)

2. GREGORY PORTER/JULIE LONDON : Fly Me To The Moon (2021)

3. MATT MONRO : Music To Watch Girls By (1967)

4. JOHN PIZZARELLI : All Of Me (1992)

5. ANDY WILLIAMS : Red Roses For A Blue Lady (1965)

6. SAMMY DAVIS, Jr./COUNT BASIE : The Girl From Ipanema (1964)

7. TOMMY DORSEY : Blue Skies (1938)

8. HARRY CONNICK, Jr. : I Concentrate On You (2019)

9. JOSÉ JAMES : Blackeyedsusan (2007)

10. HERBIE NICHOLS/CHOCOLATE WILLIAMS : My Lady Gingersnap (1952)

11. TILL BRÖNNER/BOB JAMES : I Get It From You (2020)

12. NAT KING COLE : Unforgettable (1961)

13. CHET BAKER : The More I See You (1958)

14. LOU RAWLS/LES McCANN : I’d Rather Drink Muddy Waters (1962)

15. JOE NEWMAN QUARTET : There’s A Small Hotel (1958)

16. NILS LANDGREN : Just The Way You Are (2018)

17. KENNY ROGERS : Love Is Here To Stay (1994)

18. TONY BENNETT/COUNT BASIE : Jeepers Creepers (1959)

19. ROBERT PALMER : Do Nothin’ Till You Hear From Me (1992)

20. CHRIS REA : Long Is The Time, Hard Is The Road (2004)

21. OSCAR PETERSON/LOUIS ARMSTRONG : You Go To My Head (1957)

22. VINCE JONES : Détour Ahead (1990)