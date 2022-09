Les playlists de Musiq3 Jazz : "Cocktail Party"

La web radio thématique "Musiq3 Jazz" vous propose ses playlists issues de sa programmation.

"Cocktail Party"

L’afterwork en musique, à déguster à l’heure de l’apéro

1. BOOZOO BAJOU/TONY JOE WHITE : Rainy Night In Georgia (2006)

2. BUTCHER BROWN : Tidal Wave (2020)

3. SAINT GERMAIN : Sure Thing (2012)

4. BÉESAU : +33 ? +32 (2021)

5. JAFFA : Elevator (2000)

6. CANDE Y PAULO : Limite En Tu Amor (2021)

7. CARLI MUNOZ : Wangari Maathai (2018)

8. MAKAYA McCRAVEN : Autumn In New York (2021)

9. QUANTIC : Time Is The Enemy (2001)

10. ANTOINE PIERRE : Nuuage (2021)

11. MARC MOULIN : In My Room (2001)

12. MOONCHILD : Don’t Wake Me (2015)

13. FRAGILE STATE : The Facts And The Dreams (2007)

14. DZIHAN & KAMIEN : Je T’aime…Moi Non Plus… (2005)

15. BUSCEMI : Dorothea (2015)

16. SUNNI COLON : Mornin Dew (2019)

17. DE PHAZZ : Atomic Cocktail (2002)

18. SUNPALACE : Rude Movements (2020)

19. ALEX CORTIZ : Run Baby Run (2002)

20. DAVID GRUMEL : Beau Rivage (2005)

21. ANDERSON.PAAK : Heart Don’t Stand A Chance (2016)