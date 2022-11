Les playlists de Musiq3 Jazz "Automne"

La web radio thématique "Musiq3 Jazz" vous propose ses playlists issues de sa programmation.

"Automne"

Du jazz aux couleurs de l’automne, à New York et ailleurs.

1.DEE DEE BRIDGEWATER : Les Feuilles Mortes1993

2.JEAN-PIERRE GEBLER QUINTET : Autumn In New York1988

3.JOHN COLTRANE/JOHNNY HARTMAN : Autumn Serenade1963

4.McCOY TYNER : Autumn Leaves1963

5.DIANA KRALL : Autumn In New York2020

6.ROY AYERS : Raindrops Keep Fallin’ On My Head1970

7.STAN GETZ QUINTET : ‘Tis Autumn1952

8.MEREDITH D’AMBROSIO : Autumn Serenade1990

9.MELODY GARDOT : Over The Rainbow2020

10.LES BROWN : Early Autumn1959

11.MATT MONRO : Autumn Leaves1968

12.AHMAD JAMAL : Autumn Rain1986

13.MAKAYA McCRAVEN : Autumn In New York2021

14.MICHAEL FRANKS : Rainy Night In Tokyo1983

15.MOSE ALLISON : Autumn Song1959

16.BEVERLY KENNEY : It’s Autumn1956

17.TOOTS THIELEMANS/KENNY WERNER : Autumn Leaves2001

18.AZYMUTH : Outubro (October)1980

19.STAN GETZ : Early Autumn1963

20.FRANK SINATRA : Autumn In New York1958

21.IVAN PADUART : Les Feuilles Mortes2005

22.JAMIE CULLUM : Singin’ In The Rain2003

23.CHET BAKER : ‘Tis Autumn1958

24.WES MONTGOMERY QUARTET : Here’s That Rainy Day1965

25.ANITA O’DAY : Come Rain Or Come Shine1959

26.MEL TORMÉ : Autumn In New York1963

27.CHRISTOPHER CROSS : Rainy Day In Vancouver1998

28.THE JACK SELS COMBO : Rain On The Grand’ Place1958

29.BILL EVANS TRIO : Autumn Leaves1959

30.WASTE GROUND PROJECT : After The Rain2017

31.KEITH JARRETT : Over The Rainbow1997

32.STACEY KENT : Double Rainbow2017