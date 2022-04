Les Play-Offs au crible des probabilités statistiques : l’Union sera championne… pour un point !

Joueurs : Tissoudali et Ito au top

La KU Leuven a également développé un autre outil, le calcul VAEP, qui compile et analyse les données individuelles de chaque joueur... mais en allant plus loin que les habituels gestes décisifs comme les buts et les assists. Toutes les actions au sein d’une phase ayant une incidence finale sur un but sont ainsi dotées d’un coefficient positif… et négatif (autogoal ou mauvaise passe).

Ces indices compilés sur la phase régulière révèlent ce Top 10 des meilleurs joueurs du championnat écoulé.