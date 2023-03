Les plats d'hiver sont-ils vraiment meilleurs le lendemain ?

Il faut tempérer cette vérité parce qu'il y a un paramètre à prendre en compte pour confirmer cette croyance : la présence de gras ou de collagène, que l'on trouve dans des pièces de viande de bœuf, de veau ou d'agneau. Il n'y en a que très peu dans le poisson par exemple, d'où l'idée qu'une bouillabaisse n'est pas meilleure le lendemain...

En vérité, c'est surtout la présence de tissu collagénique qui se dégrade tout doucement lors d'une longue cuisson et "hydrolyse aussi les protéines en libérant des acides aminés sapides" qui peut réellement expliquer les raisons de bon goût d'un ragoût, révèle Hervé This, le physico-chimiste pionnier de la cuisine moléculaire et professeur à AgroParisTech.