Les plateformes de location d'hébergement sont-elles toujours un bon plan ?

En réponse à ces résultats à la défaveur de ces dernières, les plateformes d'hébergement concernées ont estimé que ceux-ci étaient faux, confie Which?, arguant que les locations de vacances incluent une cuisine et des espaces de vie. "Les locations privées peuvent offrir un bon rapport qualité-prix et les groupes plus importants sont plus susceptibles d'économiser par rapport à la réservation d'un hôtel", admet Which? dans son étude.

A l'inverse, on peut aussi ajouter que l'analyse s'est basée sur les données de Kayak, qui propose les différentes offres des sites web de réservation comme Booking, Hotels.com ou Opodo mais n'inclut pas les sites web directs des hôteliers, qui proposent souvent des tarifs plus attractifs...

Finalement, les destinations où le choix de la réservation de locations d'hébergements, et non d'un hôtel, s'est révélé être un bon plan ont concerné la Sicile (Palerme et Syracuse) mais aussi Vancouver (Canada), Séville (Espagne) et Avignon (France).