Les plaques de cuisson à induction cartonnent : bientôt la fin de la cuisine au gaz ?

Il n’y a pas que chez IKEA qu’on note une désaffection pour la cuisine au gaz. Tous les vendeurs d’électroménager le constatent, la cuisson se fait de plus en plus à l’électricité, que ce soit par vitrocéramique ou par induction, la seconde option étant plus chère mais aussi plus performante. Frédéric Berghmans, porte-parole de Krefel, confirme la tendance : " le succès de l’électricité augmente au fil des années ? Actuellement, nous ne vendons plus que 20% de plaques de cuisson au gaz et pour les cuisinières, on est même à 10% de ventes. Le reste est électrique avec une préférence pour l’induction. D’ailleurs, la moitié de notre assortiment est composée de modèles à induction, les modèles vitrocéramiques et au gaz occupent un quart du catalogue chacun. "

La suppression des cuisinières au gaz n’est pas à l’ordre du jour chez Krefel, mais on les considère comme dépassées. Selon Frédéric Berghmans, cela s’explique facilement : " l’induction n’a que des avantages, elle chauffe rapidement, elle fonctionne par contact, c’est-à-dire que c’est la casserole qui chauffe, pas la plaque, il y a beaucoup moins de déperdition de chaleur comme avec le gaz. C’est aussi beaucoup plus sécurisant pour les enfants puisqu’il n’y a pas moyen d’allumer la plaque s’il n’y a rien dessus, la plaque ne peut pas brûler toute seule, la seule chaleur est celle laissée par la casserole. "

Et si, au début, il fallait des casseroles et des poêles spéciales, ce n’est plus le cas maintenant : " c’est vrai que c’était un frein quand le système a débuté, il fallait parfois racheter une batterie de cuisine avec le fond plat et en acier. Mais la plupart sont compatibles de nos jours. " Pour vérifier qu’une casserole convient à l’induction, il suffit de poser un aimant dessous : s’il tient, c’est bon.