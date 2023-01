Les plantes volubiles au Musée Horta à Bruxelles

Rue Américaine à Saint-Gilles se dressent la maison et les ateliers que Victor Horta a dessinés pour lui-même en 1898. Au rez-de-chaussée, les ferronneries qui s’enroulent avec souplesse n’ont pas manqué d’attirer le regard des passants à la Belle Époque. La même audace créatrice est aussi bien visible sur le balcon au premier étage. " C’était un désir des architectes de l’époque, explique Françoise Aubry, conservatrice honoraire du musée Horta. Ils voulaient qu’il n’y ait pas d’hiatus entre l’extérieur et l’intérieur. Horta créait une harmonie entre son architecture et tout le décor intérieur. "