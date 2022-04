Les plantes crient quand on les coupe ou quand elles ont soif, selon une étude

Il existait déjà une étude, réalisée en 2013 par des chercheurs de l’INRA (Clermont-Ferrant), qui avait mis en lumière le processus de cavitation. Les plantes stressées par la sécheresse forment des bulles d’air qui éclatent et déclenchent des vibrations dans le tissu qui transporte normalement l’eau le long des tiges des plantes. Une preuve de la réaction de la plante à la sécheresse.

On apprenait également en 2021 que des scientifiques avaient réussi à communiquer avec des plantes carnivores qui émettent des signaux électriques. D’autres études encore suggèrent que les plantes peuvent libérer des composés chimiques malodorants ou changer de couleur ou de forme en réponse à un stress tel que la sécheresse et des animaux qui les mangent.

Comme l’explique le NewScientist, les chercheurs de l’Université de Tel Aviv sont allés un pas plus loin et se sont demandé si les plantes pouvaient émettre des sons qui seraient repérables à distance. Et c’est bien le cas si l’on en croit l’étude publiée dans la base de données bioRxiv mais qui doit encore faire l’objet d’un examen par les pairs.