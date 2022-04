Les plaisanciers de retour dans les ports namurois

Pour les plaisanciers tout comme pour les responsables du port, cette saison est l’occasion de tourner la page après deux années très difficiles. Il y a eu les restrictions liées au Covid-19 mais aussi par les inondations de juillet dernier. "Ces inondations sont arrivées en pleine période touristique. Notre terrasse flottante a été emportée par les flots, nos bateaux de location ont été fortement abîmés, il y a eu aussi les bâtiments qui ont été inondés par 1,50 mètre d’eau. Tout le matériel à l’intérieur, comme des télévisions, a dû être jeté. Nous avons dû réinvestir pour pouvoir ouvrir aujourd’hui. Heureusement, on a été aidé notamment par la Ville de Namur ou des plaisanciers", raconte Gautier De Broux, capitaine du port de jambes.

Quoi qu’il en soit, les plaisanciers sont toujours là. On en compte près de 120 dans les deux ports namurois. Ce début de saison rime donc aussi avec retrouvailles. "C’est une petite famille. Il n’y a pas énormément de plaisanciers en Belgique. Au bout de quelques années, on connaît la plupart des gens ou on s’est au moins une fois croisé. Il y a une mentalité d’entraide, si quelqu’un est en panne ou a des soucis", constate Patrick Cornet.

La saison sera un peu plus brève cette année puisqu’elle prendra fin à la mi-septembre. À partir de cette date, la navigation ne sera plus autorisée sur la Meuse, suite à l’entretien des berges et des ouvrages d’art.