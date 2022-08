Les plaintes pour viol, entre "victim blaming" et classement sans suite

Le hashtag #DoublePeine est né en septembre 2021. La militante féministe française Anna Toumazoff partage à ce moment-là plusieurs tweets qui critiquent l’accueil des victimes de viols ou d’agressions sexuelles par les policiers. Je cite : "Au commissariat de Montpellier, on demande aux victimes de viol si elles ont joui. On les recale, malgré leur visage tuméfié, en leur riant au nez."

En quelques jours, des milliers de témoignages affluent sous le hashtag #Double Peine. La "double peine" ici évoque la souffrance des victimes qui ont dû subir une agression ET qui ont reçu des commentaires déplacés concernant leur tenue ou leur comportement lors de leur passage au commissariat. C’est ce qu’on appelle le victim blaming, c’est-à-dire le fait de culpabiliser et de responsabiliser une victime. La police française a nié les faits et a menacé de porter plainte en diffamation contre Anna Toumazoff.