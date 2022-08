Les plages de la côte belge étaient prises d’assaut en ce samedi ensoleillé. Cela n’a d’ailleurs pas facilité le travail des sauveteurs, qui étaient déjà particulièrement sous tension ce week-end. Et pour cause : une grande marée combinée à un vent puissant était attendue.

"C’est une grande marée aujourd’hui, qui est plus haute", explique Lennert Boone, sauveteur à Blankenberge. "Et c’est très dangereux parce que les courants sont plus forts."