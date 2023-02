Les places pour la finale The Dancer soldout en 30 minutes !

Cela fait maintenant plus de 6 semaines que vous êtes nombreux à suivre "The Dancer", la nouvelle émission phare de La Une qui vise à trouver le meilleur danseur de Belgique.

Depuis le début de cette aventure, de nombreux messages postés sur les réseaux sociaux de la RTBF montrent un réel engouement de la part du public pour venir assister aux enregistrements des auditions et ce constat ne fait qu’augmenter depuis le début de la diffusion du programme le 10 janvier dernier. Même si la capacité du studio d’enregistrement est grande, l’enthousiasme du public de cette nouvelle émission l’est visiblement encore plus. Toutes les équipes travaillant sur ce programme sont d’ailleurs très reconnaissantes de tous ces retours positifs.



Lors de la diffusion de la demi-finale de ce 14 février, notre pétillante maîtresse de cérémonie, Sara De Paduwa a annoncé la vente des tickets pour La Grande Finale qui aura lieu le 28 février prochain en direct.

Il n’a pas fallu plus de 30 minutes pour que la plateforme de vente affiche " soldout ". Preuve que ce nouveau programme mettant en valeur la danse rencontre un grand succès.