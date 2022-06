Les Pixies sont de retour avec "There's A Moon On", un nouveau titre qu'on vous propose déjà sur Classic 21.

Le groupe emblématique vient d'annoncer la sortie de son 8e album studio intitulé "Doggerel". Il sortira le 30 septembre via BMG. Parallèlement à cette annonce, le groupe propose un premier single extrait de ce disque, intitulé "There's A Moon On".

La vidéo est disponible ci-dessous :