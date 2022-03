Les Pixies reviennent avec leur nouveau single "Human Crime"

Les Pixies devaient sortir leur coffret "Live In Brixton" en janvier, mais la sortie a été reportée à la fin du mois dernier. Le coffret de huit disques comprend les quatre concerts à guichets fermés du groupe qui ont eu lieu en juin 2004 à l’O2 Academy Brixton de Londres. "L’accueil a été incroyable, je suppose que nous leur avions manqué pendant toutes ces années", a déclaré Joey Santiago (guitariste des Pixies). Il ajoute : "Je me souviens d’avoir vu que la foule ne voulait pas partir longtemps après la fin du concert et d’avoir eu écho que le balcon se balançait".