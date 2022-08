Les Pixies poursuivent la découverte du prochain album avec "Vault Of Heaven"

Après "There’s A Moon On" sorti en juin, on découvre aujourd’hui le titre "Vault Of Heaven" qui figurera sur leur 8e album studio intitulé "Doggerel".

Une vidéo assez loufoque, réalisée par Charles Derenne, accompagne aussi le single. Dans le clip, un homme déguisé en Zorro, chevauchant un faux poney, s’aventure dans un 7-Eleven à Hollywood où il est rejoint par des sosies, comme un Elvis noir et une vieille Marilyn Monroe, et danse avec des jouets en peluche.

Le titre fait en fait allusion à un bad trip avec, comme dans le clip, de nombreuses références à la chaîne de magasin 7-Eleven.