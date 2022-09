Les Pixies poursuivent la découverte du prochain album avec "Dregs Of The Wine"

Un nouvel extrait du 8e album studio des Pixies vient d’être partagé.

Il s’agit de "Dregs Of The Wine" et fait suite aux singles "There’s A Moon On" et "Vault Of Heaven".

Doggerel, le prochain album, sortira quant à lui le 30 septembre prochain.

Petite particularité, "Dregs Of The Wine" est le premier titre écrit par le guitariste Joey Santiago et chanté par le frontman Black Francis qui explique que cette chanson parle de "vivre à Los Angeles dans les années 90 avec mon épouse de l’époque, traîner avec Joey et son ex, avec un tas de voyages à Las Vegas, beaucoup d’alcool, un peu de drogues, et quelques bons moments…"

Santiago explique les origines du morceau : "Je pense que j’étais un peu en mode zombie, juste en train de jouer. Après avoir terminé, j’ai tout écrit et je me suis dit que c’était une pure perte de temps, quel crétin je suis".

"Je m’en suis beaucoup voulu, mais ma petite amie m’a enregistré sans que je m’en rende compte. Elle me l’a remis dans les oreilles et je me suis dit que c’était un bon titre !"