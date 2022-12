Les pistes enneigées de Val di Sole prêtes à accueillir le cyclo-cross, van der Poel sera au départ, van Aert est absent

Les images avaient fait l’unanimité l’année dernière. Les pistes enneigées de Val di Sole, théâtres d’une manche de coupe du monde de cyclo-cross, la course avait donné des clichés de toute beauté. Cette année encore, la date italienne est au programme du calendrier et les pistes sont prêtes à accueillir les coureurs et les coureuses.

Vainqueur la saison dernière Wout van Aert ne sera pas au départ ce samedi. Le Belge est actuellement en stage avec son équipe Jumbo-Visma en Espagne. Tom Pidcock, ne sera pas non plus au départ. Mathieu van der Poel sera, lui, sur la ligne de départ, aux côtés de Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout et Eli Iserbyt.

Côté féminin, Fem van Empel, qui avait remporté sa première manche de Coupe du monde à Val di Sole la saison dernière, sera présente samedi. Ceylin Alvarado, Puck Pieterse et Blanka Vas participent également à la manche italienne.

Laurens Sweeck est actuellement le leader de la Coupe du monde chez les hommes, Fem van Empel est en tête chez les dames.