Les pistes de ski sont ouvertes en région liégeoise et dans les cantons de l'est

Les chutes de neige sont suffisantes en province de Liège pour permettre l'ouverture des pistes de ski, annonce dans la nuit de vendredi à samedi la Fédération du Tourisme de la Province de Liège.

La fédération note que la province dispose "d'un relief propice aux plaisirs d'hiver à différents endroits du territoire", et propose dès lors "de parfaites conditions pour la pratique du ski alpin, du ski de fond, de la balade en raquettes ou encore du snowboard et de la motoneige".

Les récentes conditions météorologiques permettent de s'adonner à ces loisirs dans les régions des Hautes Fagnes, d'Ourthe-Amblève ou encore de Spa.

Les cantons de l'Est publient un bulletin d'enneigement régulièrement mis à jour. Les pistes de ski de fond sont ouvertes à Losheimergraben, au Mont Spinette, à Botrange (mais non tracées), à Worriken, à Manderfeld, à Weywertz, à Xhoffraix, à la Baraque Michel, à Ternell etc. A Ovifat, la piste bleue est accessible aux skieurs alpins, ainsi que la piste de luge. Le bulletin précise les conditions de neige et les pistes déjà tracées.

En région spadoise, des pistes tant pour le ski alpin, que de fond pour la luge sont accessibles à la Baraque Michel, le Thier des Rexhons, la source de la Géronstère, Hockai. Sur le territoire de l'Ourthe-Amblève, le Mont des Brumes, entre Francorchamps et La Gleize, dispose d'un site pour pratiquer le ski alpin et la luge.