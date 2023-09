Les pires vacances de leur vie

Nos témoins ont dû écourter leurs vacances de 5 jours en Tunisie. Un vrai cauchemar, leur mésaventure.

L’hôtel 4 étoiles était une vraie catastrophe à tout point de vue. Hygiène, nourriture, boissons manquantes tous les jours alors que la température atteignait les 50°. Manque de glaçons aussi. Tout le monde dans l’hôtel était malade. Les piscines n’ont jamais été nettoyées, l’eau des 2 piscines était verte et trouble. Et celles-ci devenaient les piscines municipales pour les locaux, qui s’y baignaient en jeans.

Ils ont vite constaté que les plaintes des autres vacanciers étaient bien vraies.

Après avoir essayé de remédier à tous ces problèmes en allant se plaindre à la réception et aux membres du personnel, l’hôtel leur ont du jour au lendemain interdit l’accès à leurs chambres et effets personnels. On leur a demandé de quitter l’hôtel sur-le-champ pour " mauvaise conduite ". Sous le choc, ils ont essayé de joindre leur agence. Sans succès. L’ambassade, contactée, n’a rien pu faire.

Ils ont retrouvé un logement par leurs propres moyens. Le vol de retour a évidemment été à leurs frais.