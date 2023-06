Les pires campagnes Kickstarter sur la Tech – On n’est pas des iencli (épisode 26)

Présentée chaque semaine par Aurélien Sama, Mathis et Gauthier, l’émission passe en revue les nouveautés autour du gaming, des PC, des consoles, des smartphones, écrans, objets connectés, trottinettes, cartes graphiques, processeurs, etc. Des animateurs-experts qui tenteront de représenter au mieux des avis d’utilisateurs à travers leurs conclusions. Ils sont rejoints par la streameuse Laura DevGirl, web développeuse et spécialiste des services en ligne pour animer tous les mois le talk-show mensuel EN DIRECT sur la chaîne Youtube d’RTBF iXPé et sur Auvio.