Les pirates, de vrais stéréotypes sur pattes (ou jambe de bois)

Pour tordre le cou aux préjugés que nous avons sur la piraterie, il est nécessaire de se plonger dans l’Histoire, et de dresser un portrait réaliste des pirates et de leur activité. Loin des clichés que sont Jack Sparrow, Rackham le Rouge ou le capitaine Crochet, les pirates, corsaires, flibustiers et autres boucaniers n’étaient pas vraiment les figures romantiques que l’on présente aujourd’hui dans la culture populaire. Ce sont avant tout des sortes des soldats qui ont été mis au ban de la société et qui doivent trouver un moyen de subsistance en faisant ce qu’ils savent faire : se battre.

La piraterie existe depuis bien avant la période dans laquelle on les présente toujours, et ne s’est pas uniquement répandue dans les Caraïbes et autres îles tropicales. Déjà durant l’Antiquité méditerranéenne, on trouve des pirates. Jules César lui-même fut, dans sa jeunesse, capturé par des pirates. En réalité, dès que le commerce maritime se développe, la piraterie se développe en parallèle. Les Antilles sont pourtant indissociables de l’image des pirates. C’est surtout que la zone est propice à la surveillance des voies commerciales coloniales qui relient l’Europe aux Amériques. C’est là qu’aura lieu, au XVIIIe siècle, ce qu’on va appeler l’âge d’or de la piraterie, une période qui va véritablement définir tous les codes de l’imaginaire liée à celle-ci.