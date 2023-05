Les piquets de grève sont interdits devant tous les Delhaize : est-ce un sale coup ?

Le débat se termine à Fléron avec le commentaire de Christophe : "Je ne pense pas que ce soit un sale coup. Il y a une détresse sociale dans la population. La période Covid a mis un coup dans l’humanité et on est tous à cran. Les tensions montent. Il existe des conditions de travail pires que chez Delhaize, on diabolise trop les franchises. Quand on n’est pas d’accord avec les valeurs de l’entreprise, on s’en va. La direction ne cédera rien."

