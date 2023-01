Les pionniers de l'aviation : engins volants et accidents, les résultats mitigés des premiers vols contrôlés

Le 9 août 1896, Otto Lilienthal s’élance d’une colline haute de 30 mètres, accroché à son engin volant, sorte d’ancêtre de nos deltaplanes actuels, qu’il a entièrement conçu lui-même.

Des ailes concaves de 7 mètres, une armature légère en rotin et en bambou, une queue avec dérive fixe et plan horizontal articulé. Suspendu entre les ailes, Otto commande l'ensemble par des mouvements des bras et des jambes, ce qui déplace le centre de gravité.

Avec plus de 2.000 vols à son compteur, Otto Lilienthal est un véritable pionnier allemand de l’aéronautique. Cela fait un moment qu’il étudie le vol des cigognes pour fabriquer ses premiers appareils qui réussirent à s’élever dans les airs.

Il a déjà effectué des bonds de quelques dizaines de mètres et a même réussi à planer sur une distance de 300 mètres, son record, après avoir effectué des virages et choisi l'endroit où il voulait atterrir.

C’est donc en pleine confiance qu’il se lance en 1896 du haut d’une dune. Hélas, cet intrépide ingénieur allemand de 48 ans voit son rêve prendre fin de façon brutale, mais relativement prévisible, sous la forme d’une rafale fatale qui immobilise son engin à 20 mètres d’altitude, et qui le cloue au sol pour l’éternité.

Lilienthal laisse de précieuses études sur le vol dont vont s'inspirer entre autres les frères Wright…

Lilienthal, Orville et Wilbur Wright, Alberto Santos-Dumont, Roland Garros ou Charles Lindbergh, volez à la rencontre des pionniers de l'aviation dans cet épisode L'Heure H.