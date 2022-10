Les pilotes sont unanimes, l’engouement autour de la F1 a explosé ces dernières années aux Etats-Unis

Même son de cloche pour Sebastian Vettel qui s’apprête doucement à ranger son volant. Les Etats-Unis ont une place spéciale dans le cœur de Vettel : c’est au Grand Prix d’Indianapolis en 2007, avec BMW Sauber, que le pilote Allemand a commencé sa magnifique carrière. Agé de 19 ans, 11 mois et quelques jours, Baby Schumi était d’ailleurs devenu le plus jeune pilote de l’histoire à inscrire un point (détrôné par Max Verstappen en 2015). Depuis lors, les choses ont bien changé : "Il y a une grande différence. La foule est différente, l’excitation l’est aussi. A Indianapolis, c’était spécial pour moi parce que c’était ma première course en F1 mais après je pense qu’il y a eu une sorte de creux aux USA. Le Canada a toujours été l’exception en ce qui concerne l’Amérique du Nord, les Etats-Unis étaient toujours un peu en dessous en termes d’engouement. Depuis que la course est de retour à Austin, je trouve que ça a changé. Cet endroit à quelque chose de différent, ça a toujours été excitant de venir ici. C’est chouette d’avoir pu partager cette évolution aux Etats-Unis ces dix dernières années."

Loin est l’époque où Michael Schumacher venait respirer aux Etats-Unis où il pouvait trouver quiétude et anonymat. Ce vendredi, l’excitation monte progressivement en marge des séances d'essais libres à Austin. Désormais, des centaines de milliers d’Américains vibrent à l’unisson aux abords du Circuit of The Americas. Ça tombe bien, les Etats-Unis sont récompensés : il y aura trois Grand Prix aux States la saison prochaine avec Miami, Austin et la petite nouveauté extravagante, Las Vegas.