Les pilotes Ryanair en grève les 14 et 15 juillet ? Les voyageurs devraient être fixés aujourd'hui à midi

Les pilotes de Ryanair se croiseront-ils les bras ces 14 et 15 juillet ? C'est en tout cas la menace qui plane à l'aéroport de Charleroi. Si la direction de la compagnie ne répond pas favorablement à l'ultimatum lancé par les pilotes d'ici midi, les avions resteront au sol.

Alors que les vols se multiplient en cette période estivale et que la charge de travail augmente, la compagnie irlandaise a décidé de revoir le temps de repos des pilotes. Une mesure de plus qui ne plaît pas aux membres de la compagnie, qui sont déterminés à partir en grève si leurs exigences ne sont pas remplies.

"C’est l’élément déclencheur, la compagnie veut modifier les horaires de travail de façon unilatérale, alors qu’une convention collective d’entreprise est valable jusqu’en octobre 2024", s’insurge Baptiste qui est délégué syndical CNE et pilote chez Ryanair depuis 7 ans.

Concrètement, les pilotes perdront un jour de repos à partir d’octobre 2023. "Alors que l’été s’annonce chargé, on nous demande d’accepter des conditions encore plus difficiles. On aura tous besoin de se reposer après la période de vacances. Les jours de repos ont été calculés pour qu’on soit dans les meilleures conditions pour voler. Cette situation est inacceptable", ajoute-t-il.

De son côté, la compagnie s'est dite "prête à s'engager dans des négociations constructives avec les syndicats de pilotes belges pour parvenir à un accord, comme nous l'avons fait avec succès dans tous les autres pays où Ryanair opère."

Reste que malgré la volonté affichée par la compagnie, les négociations risquent d'être tendues et les travailleurs pourraient ne pas trouver réponse à leurs demandes. (Pas de changement d'horaire, indexation des salaires, les menaces suite aux 50 plaintes déposées par les pilotes auprès du tribunal du Hainaut). Si tel est le cas, la Belgique connaîtra une nouvelle fois une grève de la compagnie irlandaise en plein milieu des vacances d'été.