Les pilotes de Ryanair déclarent une nouvelle grève

Les pilotes l’avaient annoncé. Si Ryanair ne propose rien, ils continueront à faire grève tous les mois. "Il n’y a pas eu de changement de la part de la direction de Ryanair, donc nous sommes contraints de remettre le couvert les 29 et 30 de ce mois de juillet. Pourtant, on est prêt à négocier, mais la direction doit s’investir sur certains points et elle ne nous a même pas proposé une ébauche de convention collective de travail", raconte Battiste, délégué syndical et pilote de Ryanair.

Ryanair a modifié la convention qui encadre les conditions de travail des pilotes. Pour l’instant, selon les syndicats, la compagnie semble opter pour les menaces, pas pour le dialogue. "La communication de la direction est assortie de menaces de réduction de trafics, alors que notre base est la plus rentable de tout le réseau. Elle ne peut se le permettre", ajoute le pilote.

"Il n’y a pas eu de round de négociations !", précise Didier Lebbe permanent CNE. La direction de Ryanair demande aux syndicats de se rendre à Dublin pour négocier, mais ils refusent. "On leur a dit que nous souhaitions une proposition concrète reprenant nos 3 points, mais nous n’avons rien reçu", insiste le syndicaliste.

Les pilotes assument leur volonté d’aller jusqu’au bout de cette bataille. "Il ne nous semble pas compliqué d’obtenir un accord juste et équilibré pour le personnel et la compagnie". Pourtant, cet enchaînement de grèves pourrait impacter leurs finances, car chaque jour d’arrêt de travail représente la perte d’une partie de leur salaire. "La grève tournante sert à éviter un impact trop fort sur le salaire des employés qui font grève. Nous attendons un pas en avant de la direction pour arrêter le mouvement. On espère conclure un accord avant la fin de l’été", souligne Battiste qui n’est pas à son premier mouvement de grève.

"Je ne sais pas à quoi joue monsieur Oleary mais sa tactique ne mène à rien. Sachez qu’avec Ryanair, les grèves sont systématiquement très soutenues et la motivation des grévistes ne faiblit pas", conclut Didier Lebbe. Pour ceux qui voyagent avec Ryanair, il va falloir être très attentif chaque semaine, car il y aura un risque de grève tant que les deux parties ne trouvent pas d’arrangement. Nous avons contacté la compagnie à plusieurs reprises. Elle estime à nouveau que ces grèves sont inutiles. Elle déclare aussi qu’elle trouve toujours un arrangement avec ses pilotes. Pour l’instant, cette déclaration ne correspond pas vraiment à la réalité des négociations actuelles avec ses employés en Belgique.