Les pilotes de F1 euphoriques à l’idée de rouler à Las Vegas : "Rendez-vous au casino !"

La Formule 1 sera de retour à Las Vegas en 2023 après plus de quarante ans d’absence, et l’idée de rouler de nuit dans les rues de la ville américaine a enthousiasmé tous les pilotes du plateau lorsqu’ils ont appris la nouvelle. Et la bonne nouvelle, pour nous, c’est qu’il y avait une caméra braquée sur eux !

"Je n’arrive pas à y croire... Et on va rouler sur le Las Vegas Strip ? Ça va être dément !", a notamment réagi Pierre Gasly.

"Je n’arriverai jamais à me concentrer ce week-end-là, il y aura tellement de choses à faire !", a souri Lewis Hamilton.

"J’allais prendre ma retraite, mais maintenant, j’ai changé d’avis !", a conclu, lui aussi en rigolant, Daniel Ricciardo.