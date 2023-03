Les pigistes de RTL Info dénoncent des coupes dans les dépenses de la rédaction

"Bel RTL brade l'info au détriment de ses collaborateurs et de ses auditeurs", dénoncent lundi les pigistes RTL Info, qui font état de coupes dans les dépenses de la rédaction.

Alors que depuis la mi-janvier, les journaux du week-end ont été réduits de 10 à 6 minutes et qu'un poste de présentateur a disparu, la suppression de tous les bureaux régionaux de Bel RTL est annoncée pour le 3 avril. L'information locale "sera désormais produite en partenariat avec Sud Info", soulignent les pigistes. La matinale sera également touchée, avec la réduction de la durée des journaux.

Et en soirée, plus aucune information ne sera diffusée après 19h. Quant au poste de présentateur météo et trafic, il n'existera plus, regrettent les signataires du communiqué. Au niveau de l'emploi, la suppression de 4 à 6 équivalent temps plein est annoncée.