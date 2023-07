Les piétons sont plutôt satisfaits des aménagements sur les campus de l'université de Liège

C'est la première étude du genre en Belgique: L'université de Liège à réalisé une enquête d'opinion auprès de ceux qui se déplacent à pieds sur ses campus. On pense aux étudiants bien sûr, mais aussi au personnel universitaire et à tous les autres piétons qui fréquentent l'université au Sart-Tilman ou les implantations du centre-ville: le XX août, l'Opéra et les HEC notamment.

"Il s'agit d'un enquête d'une quarantaine de questions sur la sécurité, le confort, le ressenti général, les services proposés sur nos campus à destination des piétons", précise Patrick Jacquemin, de la cellule urbanisme et mobilité de l'ULiège. "On a des notes assez positives et c'est une belle surprise pour nous, très clairement. Sur une échelle de A à G, la note globale est B pour le campus du Sart-Tilman et C pour les implantations du centre-ville. On s'attendait à un résultat un peu plus négatif en raison du chantier du tram qui aurait pu plomber le moral des piétons, mais ce n'est visiblement pas le cas".

Il y a tout de même certains points noirs, identifiés grâce à ce sondage auquel ont répondu 1800 personnes. Au niveau du centre-ville, étudiants et personnel universitaire estiment que les traversées piétonnes aux abords du XX août et les accès à la passerelle ne sont pas assez sécurisés. Au niveau du Sart-Tilman, c'est la traversée des routes régionales qui posent problème, ainsi que l'éclairage des parkings et de certains cheminements à travers le campus.

Des résultats qui seront transmis notamment aux autorités communales liégeoises pour que le confort des piétons progresse pas à pas.

Les résultats du baromètre piéton de l'ULiège : https://www.campus.uliege.be/cms/c_9110885/fr/a-pied