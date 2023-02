Les piétons ont les yeux rivés sur le GSM : le billet d’humeur de Marianne Virlée

Un comportement fréquent des piétons sur la route : Pourquoi ne pourrait – t’ont pas sanctionné les piétons accrochés sans cesse sur leur smartphone alors que les automobilistes même placé sur les genoux ils peuvent encourir une amende ?

Près d’un Wallon sur deux utilise son téléphone au volant, et de en plus d’usagers dit "faible" sont en permanence sur leur GSM parfois même en traversant avec beaucoup d’imprudence. Faut-il sanctionner ce comportement "dangereux"? Utiliser son smartphone en traversant aux passages piétons doit pouvoir être verbalisé car distraits, certains ne se rendent même pas compte que le feu est au rouge et qu’ils s’exposent ainsi à de graves accidents de la route.

Est-ce que ce comportement est interdit par le Code de la route ? Qui qualifie-t-on d’usager faible ? Les piétons sont-ils intouchables ? Ecoutez les avis des automobilistes.

