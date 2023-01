Les pierres d’un tunnel s’écroulent sur le Ravel : les draisines de la Molignée devraient retrouver tout le parcours en mai

Les draisines de la vallée de la Molignée sont amputées d’une grosse partie de leur parcours et cela inquiète l’exploitant en vue du retour de la saison touristique. La façade d’un tunnel du Ravel est tombée sur les voies et la piste cyclable. La Wallonie assure que les travaux seront terminés en mai au plus tard.

Les draisines roulent sur les rails de l’ancien chemin de fer entre Warnant à Maredsous depuis presque 30 ans mais les voilà privées du premier tronçon entre Warnant et Falaën, le plus long de l’ensemble du parcours. En octobre, la façade d’un vieux tunnel est tombée coupant le passage aux piétons comme aux draisines : "Heureusement, c’est la bonne saison pour ce type de problème et la réalisation de travaux, c’est plus calme en hiver mais j’ai bien peur que les réparations ne soient pas effectuées pour avril et le retour des touristes qui combinent souvent cette petite balade avec la visite de l’Abbaye de Maredsous (4e site le plus visité de Wallonie), explique Paul Arnould, l’exploitant. Cette portion, la première de 4 kilomètres, c’est au moins 30% de notre chiffre d’affaires donc si nous ne pouvons pas reprendre normalement, il faudra réduire les effectifs vu que la principale gare de départ deviendra inutilisable".