Les piérides, les papillons les plus présents dans nos jardins

Natagora dévoile les premiers résultats de son "grand recensement des papillons de jardin," organisé au mois de juillet. Tout comme l’année précédente, les piérides, vulcain et paon du jour sont les espèces les plus représentées.

Des noms délicats à l’image des ailes de ces lépidoptères, aux couleurs sobres ou chatoyantes.

Au total, 2772 jardins ont été répertoriés lors de cette édition 2022, offrant une précieuse photographie de l’état des populations de papillons, en Wallonie et à Bruxelles. Les participants ont observé en moyenne six espèces différentes tourbillonnant au-dessus des parterres.

"L’impression d’ensemble est celle d’une année correcte", relève Anne Weisberbs, biologiste chez Natagora. "Cela est peut-être lié à des conditions météo favorables à l’observation, le temps chaud et ensoleillé ayant sans doute encouragé les participants à s’attarder au jardin". Il est aussi possible que la mode du jardin "au naturel" gagne du terrain, pour le plus grand bonheur des insectes.