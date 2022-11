Les Pieds Verts : une exploitation familiale qui produit des plants de légumes à repiquer et des légumes à savourer

Ils cultivent une cinquantaine de variétés différentes du raisin aux choux en passant par les courges sur 60 ares en pleine serre et sous serre. Rien que des produits de qualité, cultivés avec passion et dans le plus grand respect de la nature. Ainsi 80% de leurs plants sont semés et rempotés à la main selon leur propre rythme de croissance. Le plus inattendu dans leur production, ce sont les variétés proposées. Les tomates sont quasiment toutes des variétés anciennes dont de nombreuses belges comme la Rouge de Namur, la Charnue de Huy, la Triomphe de Liège… Vous trouvez également des plants précoces comme la Précoce de Sibérie et d’autres plants plus tardifs avec chaque fois ce souci d’être adapté à notre climat et surtout, ce sont des plants non hybrides et donc reproductibles ! Fanny apprécie les plantes aromatiques et propose de variétés très parfumées comme le basilic Thaï, le basilic cannelle, le rouge, le citron, le basilic thym…