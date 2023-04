Les pieds dans l’eau et un risque de submersion dans le sud de la France : les habitants et les autorités se préparent

A Vias, où viennent battre les vagues contre les rochers, l’adjoint au maire, Bernard Saucerotte témoigne : "Certains propriétaires privés ont mis des protections pour éviter que l’érosion leur enlève leur bien. D’autres mettent des big bags, des sacs de sable qui font que la plage ressemble plus à un chantier qu’à un lieu de vacances. On a récupéré des milliers de mètres cubes de sable et on a reconstitué une dune et pourtant on n’est toujours pas à l’abri. Si on ne fait pas une protection en mer, les gens risquent de tout perdre".

Avec ses 31 campings, Vias est la plus grande zone d’hôtellerie en plein air d’Europe. "Au début des années 60, c’étaient des vignes de sable dont la rentabilité était faible. Les agriculteurs ont vendu les terrains" précise Bernard Saucerotte qui ajoute : "Les autorités en charge du littoral ont expliqué que la mer allait monter et que des modifications sont nécessaires. A long terme, tout le monde dégage. Dans le court terme, ce sont les tempêtes qui nous inquiètent le plus".