Les pianistes Antoine Préat et Philippe Cassard : la recherche du moment suspendu

"Un jeu charnel et réfléchi" : voici comment Antoine Préat décrit la musique de Philippe Cassard. Et celui-ci se reconnaît dans cette description. Il aime le piano, concrètement, physiquement, et aussi, il souhaite transmettre l’intégrité du texte musical, au-delà des mots : réfléchi certes, mais pas uniquement cérébral. Et c’est cette approche qu’il souhaite transmettre, cette rencontre sonore au-delà des notes. Et cette transmission se fait dans l’exigence et la bienveillance : "Il ne faut rien lâcher !" s’exclame-t-il.

Chez soi, c’est l’atelier de travail, le concert, c’est là la vérité de vous-même.

Et pour cela, il faut un goût du risque, qu’Antoine partage aussi : cette sensation d’être porté, inspiré par le public, c’est là que parfois la musique se révèle complètement, comme un moment furtif de magie où tout se met en place. Et c’est pour ça que tout ce travail laborieux de recherche reste possible, pour toucher du bout du doigt ces rares moments de grâce.

Les compositeurs sont les premiers maîtres dans ce Transmission. Antoine Préat retourne à la simplicité du jeu grâce à Bach : "Bach, c’est une thérapie, ça nettoie". Comme Schubert pour Philippe Cassard, certains compositeurs ramènent à une essence du jeu pianistique, et permettent de se débarrasser du superflu. Philippe Cassard parlera aussi de Beethoven, qui met à nu celui qui le joue, le révèle.

Le piano appelle le chant bien sûr, alors les voix de Nathalie Dessay et Barbara concluent cette rencontre, deux chanteuses à fleur de peau, comme ces deux pianistes finalement, qui n’ont pas peur de s’approcher du gouffre pour trois secondes d’éternité.