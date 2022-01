Les photos orgasmiques de Polette "peuvent choquer" : le Jury d’éthique publicitaire avertit l’opticien low-cost de Bruxelles

Une femme vraisemblablement nue mimant un orgasme. Une autre, les jambes écartées masquant ses parties intimes avec une paire de lunettes. La troisième montre une main qui se glisse dans une culotte orangée. Les photos qui illustrent la collection "Orgasmic" de l’opticien low-cost Polette ont fait l’objet d’une plainte auprès du Jury d’éthique publicitaire (JEP).

Celui-ci a tranché et a récemment émis un avis de réserve : "Les affiches concernées sont susceptibles de provoquer des réactions négatives auprès d’une partie du public." Le Jury ne demande pas le retrait des posters mais "en appelle à la responsabilité de l’annonceur".

Sexiste

Polette, c’est, on l’a dit, un fabricant de lunettes à bas coûts. Tout se fait en ligne mais l’enseigne, lancée en France, dispose de plusieurs showrooms en Europe dont un à Bruxelles, rue du Marché aux Herbes, dans le centre-ville. Le magasin où l’on peut effectuer des prises de mesures et des essais ne désemplit jamais ! Le concept de Polette fait souvent grincer des dents pour sa politique tarifaire très agressive mais aussi son manque de suivi des clients, selon les professionnels de l'optique.

Cette fois-ci, Polette fait grincer des dents concernant une de ses lignes de lunettes qui se veut "un hommage à l’origine de tout", une "célébration de ce qui est des plus naturels mais toujours sujet à la censure et au tabou": le plaisir sexuel féminin. Le cadre des lunettes de la collection "Orgasmic" s’inspire de la forme de la vulve.

Mais voilà : le message a été mal perçu par une plaignante qui parle d’une "utilisation déplacée du corps nu de la femme et c’est très sexiste".

Aborder la question de la censure

Ce n’est pas le cas pour l’annonceur. Dans sa réponse au Jury d’éthique publicitaire, il indique : "Cette collection a pour but d’aborder la question de la censure et du tabou par rapport au plaisir sexuel féminin et à son imagerie dans un monde moderne qui n’a toujours pas accepté la sexualité féminine comme une chose naturelle, normale et réelle, au même niveau que la sexualité masculine, qui inonde les médias contemporains sans que personne n’y voie d’inconvénient".

Une provocation assumée qui se veut comme un renversement des habitudes.