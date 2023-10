Les photos loufoques finalistes des Comedy Wildlife 2023

Comme chaque année, le concours international des photos d’humour dans la nature montre le travail des finalistes, sélectionnés parmi des milliers d’images reçues.

Les Comedy Wildlife Photography Awards ont été cofondés en 2015 par les photographes professionnels Paul Joynson-Hicks MBE et Tom Sullam qui souhaitaient créer un concours axé sur le côté plus léger et humoristique de la photographie animalière, mais qui jouait également un rôle important dans la promotion de la conservation de la faune.

Chaque édition, le concours soutient une organisation et cette année c’est Whitley Fund for Nature (WFN), une organisation caritative britannique qui soutient les leaders de la conservation travaillant dans leurs pays d’origine à travers les pays du Sud. Célébrant son 30e anniversaire cette année, cette organisation caritative a versé 20 millions de livres sterling à plus de 200 défenseurs de l’environnement dans 80 pays.

En 2023, ce sont pas moins de 41 photos qui sont en lisse pour la coupe et il y a également la possibilité de voter pour le titre du "choix du public". Voici donc les images qui jouent pour la première place.