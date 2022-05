Les photos éblouissantes du mariage entre Travis Barker et Kourtney Kardashian

Pour un mariage sous le signe du charme et du faste italien, Travis Barker et Kourtney Kardashian ont misé sur Dolce & Gabbanna. C’est le célèbre duo qui a confectionné leurs tenues ainsi que celles de toute la famille Kardashian-Jenner réunie au grand complet, et qui leur a loué l’impressionnante propriété. La robe de la mannequin et femme d’affaires de 43 ans était taillée sur-mesure et imaginée comme un corset d'après Vogue. Le large voile qui drapait la mariée était inspiré d’un tatouage religieux de son époux.

Les photos, prises par Ellen Von Unwerth sont devenues virales sur Instagram.