Les photos de Marlène Schiappa dans Playboy publiées : une manière de détourner l’attention des Français ?

Marlène Schiappa vêtue d’une robe blanche bouffante avec des symboles de Marianne. Ou en robe bleu façon "chanteuse d’opéra". Ou encore enroulée dans un châle rouge. Le thème du shooting est clair : bleu, blanc, rouge, ambiance patriotique.

Les photos pour le magazine Playboy de la secrétaire d’Etat française chargée de l’Economie sociale et solidaire et de la Vie associative sont officiellement sorties ce matin. "Officiellement" car elles avaient déjà largement fuité plus tôt. Précisons que les photos sont accompagnées d’une longue interview dans laquelle la secrétaire d’Etat évoque le droit des femmes et sa vision du combat féministe.