Les photos de l’iris : un business qui en met plein la vue

De tout temps, cet iris a symbolisé le regard et il a fasciné par son caractère intimement personnel, comme s’il était la porte de l’âme et le reflet de la personnalité. Issu du latin Iridis qui signifie arc-en-ciel, Iris était aussi le nom d’une déesse importante dans la mythologie grecque, par ailleurs messagère des dieux. Aujourd’hui encore, l’iris garde son mystérieux pouvoir de fascination, il est même au cœur des technologies les plus poussées comme la reconnaissance faciale et l’identification biométrique.

Mais si l’iris est une méthode très sûre d’identification, c’est aussi devenu un business juteux. Les boutiques et labos qui proposent de faire des photos de votre iris se multiplient, on en trouve dans toutes les grandes villes du monde. Près de la Grand-Place de Bruxelles, c’est Amélie qui accueille les clients chez Iris Galerie : "Ils viennent parfois spécialement pour nous voir mais nous avons beaucoup de touristes de passage qui sont séduits par la démarche et qui se laissent tenter. C’est un public familial qui désire avoir un souvenir personnalisé."

La prise du cliché se déroule un peu comme chez l’ophtalmologue, on s’assied, on approche son œil d’un appareil de prise de vue, on pose son menton sur le support, on regarde vers l’objectif et clic-clac, la photo est prise ! Après la sélection du cliché sur un ordinateur, un logiciel se charge d’isoler l’iris, de rectifier sa forme et de supprimer les reflets et on peut repartir avec une photo en main une vingtaine de minutes plus tard. Pour les compositions plus grandes ou les supports plus sophistiqués, cela prend davantage de temps et l’envoi se fait par livreur.

Le prix ? Comme l’explique Amélie, la gamme est très large : "Cela va de 49 à 4000 euros selon les dimensions et le support. Outre la version papier, on peut aussi choisir d’imprimer la photo sur une surface d’aluminium ou d’acrylique. En général, les gens optent pour une formule duo de 40 cm sur 40 et cela coûte entre 200 et 300 euros."