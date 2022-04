Les photos de l’atterrissage sur Mars du rover Perseverance publiées par la Nasa

Le rover Persévérance a été envoyé sur la planète Mars afin de chercher des traces d’une vie antienne sur cette planète. Il s’est posé le 18 février 2021 et se déplace sur le site d’un cratère où se trouvait un lac il y a plus de 3 milliards d’années. Les photos du parachute et d’un morceau de la carcasse du rover ont été publiées ces dernières heures par la Nasa.