Les photographes de presse namurois font leur rétrospective

"Des photos un peu prises au hasard", explique Bruno Fahy. "J’ai pris ma voiture et je me suis rendu sur Liège sans but précis. Et je suis tombé sur cette scène, ce moment. Au départ je voulais faire juste des photos du niveau d’eau qui avait monté… C’était hyper impressionnant, incroyable de se dire que cela se passait dans le centre de Liège. De voir des gens dans leur rue avec de l’eau jusqu’aux épaules et qui essayent de fuir leur habitation presque au dernier moment".

Une expo à voir du 21 janvier au 13 février à la Galerie du Beffroi à Namur.

www.namur.be/galeriedubeffroi