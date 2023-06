Les Phlox : des vivaces aux jolies fleurs étoilées durant tout l’été

Le Phlox subulata ou mousse est utilisé en couvre-sol. Son feuillage est persistant et sa floraison printanière (avril-mai) dévoile des fleurs étoilées. Selon les cultivars, il mesure entre 10 et 15 cm de haut pour entre 20 et 40 cm de large. Très rustique, il supporte également la sécheresse