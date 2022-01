Les phases de la Lune auraient une influence sur votre sommeil, selon une étude

Si les 3 communautés ont été affectées en moyenne de la même manière, c’est dans la communauté urbaine (ayant donc accès à l’électricité) que le sommeil a été le plus retardé et le plus perturbé. Ce à quoi les chercheurs ne s’attendaient pas, pensant que le clair de lune aurait un plus gros impact sur les communautés sans accès à la lumière électrique.

Après cette première partie d’expérience, les chercheurs ont comparé leurs données à celles de 464 étudiants de Seattle qui avaient participé à une autre étude. Ils ont trouvé le même schéma de perturbation du sommeil.

Comme on peut le lire dans l’article scientifique, "ces résultats suggèrent fortement que le sommeil humain est synchronisé avec les phases lunaires indépendamment de l’origine ethnique et socio-culturelle et du niveau d’urbanisation".