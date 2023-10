C’est le cas d’Arnaud Lambert qui va pouvoir vacciner contre la grippe : "Les vaccins sont arrivés dans les officines, on les a reçus il y a un petit mois. Et on est prêt à attaquer la campagne de vaccination."

Sensibiliser au vaccin contre la grippe, cela se passe directement au comptoir. Sur son ordinateur, le pharmacien voit qui se fait vacciner. Dans le cas contraire, il peut alors en discuter directement avec les patients et leur proposer de se faire vacciner à l’arrière de sa pharmacie.

On pense aussi à ceux qui n’ont pas de médecin généraliste.

C’est donc une première pour ce pharmacien qui n’y voit que du positif : "C’est une bonne nouvelle en termes d’augmentation de couverture vaccinale. Car on va vraiment essayer de cibler les gens qui n’ont pas l’habitude de se faire vacciner. On pense aussi à ceux qui n’ont pas de médecin généraliste, ou simplement qui n’ont pas accès aux soins de santé dits réguliers. "